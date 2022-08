Congratulations to all the graduates of the summer 2022 Kaskaskia College Dental Assisting Program!

Front Row Left to Right: Kiley Heidel (Ashley), Jacey Kujawa (Ashley), Ashton Patton (Salem), Callie Diekemper (Carlyle), Grace Branch (Centralia)

Back Row Left to Right: Alyson Kleiboeker (Belleville), Amryn Della-Rose Zobrist (Aviston), Kim Bone (Mulberry Grove), Alexis Sadrieh (Salem), Jessica White (New Baden)

Not in attendance: Emma Khosrovani (Swansea)