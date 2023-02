KC Fall 2022 Dean’s List

Congratulations to the full- and part-time students on the Kaskaskia College Dean’s List for the fall 2022 semester.

The Dean’s List includes full-time students who completed 12 or more college-level semester credits during the semester and part-time students who completed six or more college-level semester credits during the semester while maintaining a 3.5 or higher-grade point average.

Albers

Arentsen, Cierra L

Varel, Aidan Patrick

Wilson, Noah S

Zurliene, Brooke Olivia

Alhambra

Knackstedt, Brady A

Alma

Swift, Kayli Marie

Ashley

Brehm, Axton G

Matecki, Austin J

Aviston

Hamon, Mason D

Hoelscher, Maxx F

Kehrer, Elisha N

Lampe, Kierstan E

Litteken, Carissa A

Markus, Brianna K

Nieken, Gary M

Sobieralski, Aidan T

Trame, Brooke A

Baltimore

McGuire, Emily A

Bartelso

Beckmann, Blake D

Behrman, Bryce E

Gerdes, Ryan W

Loepker, Connor J

Rainey, Olivia K

Toennies, Grace Patricia

Beckemeyer

Miner, Ellen C

Bingham

Whitten, Dillon D

Breese

Bingman, Jase C

Bruggemann, Erin E

Burton, Kyleigh R

Detmer, Molly D

Diekemper, Abigayle L

Essenpreis, Mia R

Hamilton, Abigail C

Helmkamp, Myah J

Hempen, Nicole A

Kleiboeker, Marli AJ

Lager Garcia, Andrea M

Lammers, Alyssa R

Lammers, Bennett A

McMinn, Jonathan D

Meyer, Cora R

Nee, Katherine Marie

Page, Natalie R

Spihlmann, Alexis R

Trame, Braden C

VanDorn, Eden R

Wesselmann, Emma R

White, Gracie R

Brownstown

Forson, Elizabeth Marie

Carlyle

Batson, Stephanie L

Boulware, Haley G

Brown, Michelle Lynnette

Cecil, Megan Ann

Endicott, Megan J

Grawe, Ethan D

Hemker, Olivia M

Holthaus, Brittney M

Jansen, Johnathon W

Kampwerth, Addison K

Koopmann, Zachary P

Luebbers, Alexandra R

Mackey, Taylor A

Toth, Ian N

Young, Chelsea E

Centralia

Alexander, Travis D

Alli, Gracy S

Altom, River L

Ascencio, Michael

Bailey, Madison C

Bailey, Megan M

Barrall, Hannah G

Barrall, Rhonda Leigh

Bateman, Jimmy J

Bauer, Broderick S

Berning, Arizona D

Bierman, Brittany L

Bierman, Kaylee S

Black, Brooke M

Bolen, Reese E

Brown, India C

Brown, Kristina L

Burrus, Dane W

Childress, Zharia S

Claar, Jennifer R

Cobb, Caxandra N

Courtney, Kaylin N

Dahl, Jacob M

Davis, Drew J

Essmyer, Angela M

Fischer, Chase C

Griffin, Savannah K

Grimes, Noah A

Grunloh, Josie C

Guy, Peyton J

Ha, Lucy

Hall, Jessilyn J

Harlan, Cruz D

Hawkins, Zoe M

Hess, Kolton B

Isaiah, Mark H.

James, Kase B

Johnson, Haley R

Johnson, Phoenix H

Jones, Elijah M

Jones, Jhei-R Jamaal

Kelly, Ryan M

Langendorf, Morgan A

Litvinas, Jeremy J

Mannino, Camryn D

Mays, Destin A

McKenzie, Karlie F

Meier, Logan T

Meredith, Dylan K

Meredith, Samantha J

Milburn, Brock A

Miller, Andrew D

Miller, Gracie J

Miller, Joseph A

Miller, Mitchell J

Nadolski, Tiearra J M

Osborne, Madison B

Pearce, Anna O

Peterson, Jordyn L

Petty, Jylen M

Prospere, Emanuel S

Reasor, Logan AJ

Reynolds, Valerie

Rhodes, Tianna K

Rivera, Cristopher

Schroer, Kelly

Scott, Naomi Grace

Shoemaker, Logan E

Skillette, Sadie L

Slater, Dayus A

Smith, Estleigh P

Smith, Logan A

Smith, Micheala J

Sodsaikitch, Danna P

Stedelin, Jaxsen Thomas

Taylor, Clayton D

Tenny, Jude S

Tolentino, Abegail P

Wadley, Darin J

Wagner, Jenna G

Walden, Emma K

Wehrle, Alexis R

Weideman, Kassie

White, Zoe G

Wilson, Roberta L

Woods, Nevaeh A

Zwilling, Nicholas M

Collinsville

LaRobardier, Gabrielle

Damiansville

Kassen, Benjamin L

Sigler, Autumn T

Sigler, Kameron T

Dieterich

Flood, Alex

Du Bois

Mason, Katelyn C

Pelka, Bailey D

Dupo

Rowden, Courtney N

Edwardsville

Bohnenstiehl, Jenna R

Perl, Amy E

Farina

Stine, David W

Flora

Winters, Allie N

Germantown

Arentsen, Noah

Heimann, Brock Vincent

Heimbecker, Blake W

Sauer, Shane M

Von Bokel, Carter H

Gilbert

Herbert, Kaleb Michael

Greenville

Bohn, Hailey M

Brauns, Garis J

Brown, Connor B

Dannaman, Clayton D

Dickenson, Gabriel J

Enloe, Delainey L

Fletcher, Endia A

Gardner, Desmond S

Harnetiaux, Kaya D

Harnetiaux, Ryan D

Hootselle, Samantha L

Huff, Andrew J

Kelley, Alexis T

Kuhl-Troemel, Dianah S

Lager, Gabriel W

Lynch, Alexis M

McGuire, Olivia G

Micnheimer, Raegan Cambrie

Obermark, Trent T

Reymond, Willow N

Sharp, Gracie R

Siebert, Tiffany M

Thomason, Emily L

Voss, Kaitlyn E

Wang, Shingting

Warchol, Sophia I

Highland

Cramer, Benjamin E

Menke, Felicia M

Nuxoll, Ellen

Rogier, Rylee A

Vogelbacher, Madelyn J

Hoffman

Adams, Kelli M

Hart, Sydney L

Johnston, Logan R

Reed, Hannah J

Hoyleton

Habeck, Ostin B

Harmon, Amber M

Wacker, Joseph A

Ina

Montgomery, Samantha J

Irvington

Ballantini, Brooke L

Ballantini, William P

Diehl, Bailey S

Morris, Noah S

Iuka

Bopp, Levi D.R.

Hancock, Kenadie M

Perry, Corey W

Thouvenin, Matthew W

Jamestown

Jones, Kyle L

Kell

Helmers, Talon A

Huge, Dalton Lee

Kinmundy

Webster, Laney D

Lebanon

Anderson, Christopher J

Lincoln

Adubato, Ysabella A

Linwood

Leach, Sophie J

Loganville

Bogard, Justin I

Mascoutah

Albrecht, Karlee R

Danley, Marie

Grab, Matthew D

Mason

Lucy, Samantha M

Mt Carmel

Lash, Jessenyn N

Mt Vernon

Buchanan, Afton E

Henry, Gina M

Mulberry Grove

Hebenstreit, Caitlin E

Mezo, Jessi J

Miller, Megan E

Mosley, Samantha F

Plant, Gavin J

Wilson, Ashley D

Nashville

Carson, Hannah M

Goforth, Jaxon G

Hemker, Joshua C

Markham, Seth O

Prange, MacKenzie L

Reid, Benjamin W

Twenhafel, Kirsten Ann

Wolters, Colton Thomas

New Baden

Gilbert, Meghan E

Gonzalez, Christian A

Heimann, Adam K

Henry, Portia

Herndon, Jack M

Kehrer, Kaylee D

Locke, Caleb H

Maki, Alexis A

Reedy, Tabitha G

Oakdale

Wisely, Eric C

Odin

Emery, Kirstan L

Friend, Kyle J

Jones, Olivia Renee

Pratt, Azlinn M

Roberts, Kaiden D

Okawville

Auer, Isabella M

Curtis, Jordyn R

Schwab, Kyle M

Snyder, Cynthia J

Snyder, Roselyn D

Traub, Levi G

Wright, Barbra R

Patoka

Ackermann, Cindy M

Pinckneyville

Pryor, Nathaniel A

Pocahontas

Breiner, Dylan P

Holzinger, Quinton Z

Kalous, Whitney M

Metzger, Alexis R

Milleson, Amber M

Perkins, Cadence R

Reinacher, Steven L

Thomilson, Payton Daniel

Ramsey

Ivey, Johnathan T

Richview

Smith, Jonathon R

Rochelle

Suarez, Joseph D

Rosiclare

Belford, Brooklynn P

Roswell

Caldon, Aidan C

Saint Jacob

Junker, Mikaela R

Salem

Baldridge, Ashton L

Ballard, Mikayla D

Beal, Caden J. P

Biegeleisen, Katelyn N

Brubaker, Kailey M

Clark, Alexander G

Clark, Chloe Marie

Crain, Lili J

Cummins, Kylie A

Davis, Nicolas A

Davis, Savanna M

Donoho, Ashley L

Griffin, Maisie P

Harris, Cayden A

Harvey, Austin John

Holzmann, Petra E

Johnson, Cole A

Keen, Ashlynn C

Moody, Kristi A

Phillips, Cloe F

Predium, Kaidyn D

Prosise, Jennifer D

Purcell, Quentin T

Rose, Carter A

Smith, Alexander R.T.

Tate, Andrew C

Wescher, Jessica Leigh

Zimmerman, Donald E

Sandoval

Collins, Christina Sue

Hutchings, Rhea N

Parson, Megan R

Shobonier

Barbee, Brianne K

Smithboro

Harnetiaux, Blake M

Sorento

Scarborough, Taylor P

St Rose

Vonder Haar, Ashlyn M

Trenton

Cassista, Christopher J

Ei, Elisabeth S

Feldt, Melia M

Haegele, Heather A

Kuhl, Carter M

Reymond, Caroline R

Ritter, Tylere W

Serrano, Joshua S

Wellinghoff, Aaron D

Vandalia

Barton, Nicholas P

Carroll, Emiley N

Henrichs, Destyni N

Kershaw, Emma L

Kopp, Delaney R

Kulesza, Justin E

Lotz, Jaydon M

Malloy, Molly E

McCormick, Lane M

Rush, Areiana M

Stewart, Josephine M

Summers, Shelbe L

Thompson, Daniel N

Williams, Brad C

Williams, Quade J

Worker, Billye Maegyn

Vernon

Highfield, Isabelle R

Hull, Michael James Ugene

Walnut Hill

Dalton, Jeremy T

Lingo, Ernest Theodore

Waterloo

Kelly, Sarah E

Wood River

Gonzalez, Danielle J

Woodlawn

Todd, Asia Dawn