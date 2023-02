Kaskaskia College Fall 2022 President’s List

Congratulations to the full- and part-time students on the Kaskaskia College President’s List for the fall 2022 semester!

The President’s List includes full-time students who completed 12 or more college-level semester credits during the semester and part-time students who completed six or more college-level semester credits during the semester while maintaining a 4.0-grade point average.

Addieville

Althoff, Kristen G

Althoff, Madison R

Eigenrauch, Travis W

Heckert, Jordyn M

Holland, Keith A

Johnston, Amber S

Rennegarbe, Megan M

Wolf, Maci Lauren

Albers

Bretz, Sophia M

Eubanks, Elizabeth B

Hall, Camryn R

Jansen, Rylee N

Kennett, Sophia A

Lake, Makenna C

Santel, Madelyn E

Winkeler, Grant Michael

Ashley

Atchison, Zachary W

Grzegorek, Hanah L

Johannes, Allyson M

McConnell, Sara E

Zgonina, Harrison T

Aviston

Buschmann, Cole M

Clark, Olivia S

Dickshot, Cody D

Graham, Nathan R

Hagen, Nicole M

Henderson, Kelsie J

Hilmes, Melanie N

Koerkenmeier, John P

Kuper, Dawson H

Millard, Mason J

Morgan, Samuel J

Richter, Christopher A

Schiefer, Cody R

Shubert, Mason R

Strieker, Brendan Michael

Wise, Ellyn M

Zabaljauregui, Xabin

Bartelso

Becker, Connor William

Jansen, Ella R

Kreke, Devin W

Links, Olivia A

Luebbers, Kennedy N

Schroeder, Kaydence N

Voss, Shawnee R

Beckemeyer

Baker, Preston L

Szczeblewski, Nyla Joy

Beecher City

Witteborg, Jacquelynne P

Benton

Kreiner, Madison R

Bethalto

Taylor, Morgan G

Bonnie

Norris, Marcus R

Breese

Bassler, Courtney D

Bingman, Claire Elizabeth

Brickeen, Christopher

Bruggemann, Megan C

Conrad, Kayla N

Douglas, Vaughn M

Durbin, Christianna M

Gramann, Spencer J

Grawitch, Merit P

Haller, Emma

Helmink, Samuel J

Hustedde, Jacob J

Jamruk, Ashleigh G

Jamruk, Gabrielle E

Jeffries, Lauren Elisabeth

Kuhl, Kali Brooke

Laird, Derek

Lampe, Alivia S

Lampe, Josie C

Miller, Benjamin Joseph

Mungai, Taylor Marie

Peters, Shelby D

Rahden, Avery J

Schulte, Jadyn R

Stockmann, Kylie L

Taylor, Emma G

Trame, Caitlin M

VanDorn, Olivia L

Vanness, Mallory L

Wiegers, Cohen M

Williams, Stephanie R

Zurliene, Kayla R

Carlyle

Boatright, Jensen D

Darr, Riley K

Donnelly, Claire M

Ellis, Jennifer Lynn

Guetersloh, Kara L

Hilmes, Nathan B

Hoffmann, Jackson D

Kampwerth, Zachary M

Kuhl, Samantha M

Leslie, Hannah M

Liggett, Coye W

Moon, Alexis T

Price, Braden M

Schaefer, Amalie Grace

Schneider, Brandon M

Vonder Haar, Allison R

Wuebbels, Lauren E

Wuebbles, Samuel G

Zimmermann, Samantha J

Centralia

Allison, Kirstie R

Anderson, Madison B

Arnold, Austin G

Bollhorst, Anna K

Britt, Lucy L

Bunton, Ethan C

Camp, Alaina C

Clegg, Rylie E

Cole, Alyson P

Colvis, Ashlyn N

Cooley, Eva I

Cross, Reagan N

Cunningham, Marshae L

Dierkes, Kadin A

Douglas, Reis D

Edson, Kalei E

Farmer, Pierce A

Feazel, Madeline J

Galvan, Carlos G

Gansauer, Allison L

Grimes, Jack

Gross, Aaron M

Hagegeorge, Curt Earnest

Hegwood, Nathanial C

Hempen, Hannah M

Hensley, Larissa M

Holmes, Teagan C

Hopson, Aylah V

Hunzinger, Matthew S

Hutton, Shawn Allan

Johnson, Emma R

Kelly, Gracee L

Kimmle, Gracie M

Lane, Mikayla

LaPradd, Jacob D

Lumpkins, Courtney J

Lurkins, Alyssa J

Maco, Manuela A

Mahlandt, Meagan N

Major, Haley L

Mayer, Avery L

Mayer, Sophia A

Meinhart, Benjamin B

Meskil, Corey A

Meyers, Angela R

Morgan, Quincy E

Morris, Matthew P

Nattier, Alyssa M

Newcomb, Oliviah J

Peeck, Gabriel E J

Pender, Jaelynn A M

Reed, Devin C

Rode, Addison Paige

Russell, Amber N

Schmidt, Aspen M

Schroer, James R

Shreve, Ariel M

Smith, Jasmine P

Thiepold, Lakeisha

Thompson, Aubri L

Thompson, Johnnie D

Timmons, Tess L

Tobey, Tyler Z

Tomlianovich, Cameron W

True, Jayla M

Trumbo, Allison K

Veller, John M

Verble, Cade A

Wagner, Jolie D

White, Ashley J

Wilder, Daniel Ross

Wolfe, Marshall K

Wooldridge, Gracey D

Worthy, Riley Rebecca

Champaign

McClure, Tyler R

Chester

Harrison Kennedy, Shanti M

Collinsville

Swift, Denesha D

Coulterville

Frederking, Elizabeth B

Damiansville

Herrera, Herbert H

Korte, Julia M

Toennies, Henry J

Dix

Decker, Nicole J

Ilbery, Gregory D

Ilbery, Jonathan R

Donnellson

Rasler, Dylan J

Du Quoin

Fronek, Savannah J

Dubois

Reed, Ella W

Dupo

Wilson, Brooke N

Germantown

Cook, Devon M

Eversgerd, Cora S

Jansen, Marley A

Markus, Ashlyn A

McDade, Donald Joseph

Netemeyer, Rachel M

Robke, Jordyn T

Strake, Ava D

Thole, Austin Randal

Thole, Zachary D

Wempe, Griffen B

Wesselmann, Trevor J

Wuebbels, Jenna J

Greenville

Bico, Mekylla X

Brand, Kayla M

Edwards, Mandy S

Emken, Mia M

Graber, Dawson R

Kinkead, Brianna M

McCormick, Michael E

Miller, Carah R

Miller, Ellyn M

Olson, Ainsley Eleanor

Petty, Jontae

Sanders, Kayla S

Staff, Christina M

Wall, Abigail A

Wesselmann, Elsa J

Wilkerson, Bailey N

Highland

Emig, Carley R

Heilig, Corrin E

Miller, Tessa N

Sturgeon, Abigail Rose

Hoffman

Gammon, Terra L

Hoyleton

Doran, Mallory N

Dunahee, Lyleanna R

George, Shawn A

Kasten, Zachary T

Irvington

Hast, Reign C

Iuka

Donoho, Sydney F

Middleton, Davy L

Wodtka, Barbara E

Jerseyville

Whited, Chloe M

Kell

Copen, Angelina M

Kinmundy

Barton, Luke A

Moore, Deborah L-A

Stroup, Ricky W

Lebanon

Thompson, Shyanne N

Louisville

Jones, Lexie S

Lubbock

Wildman, Madigan M

Maryville

Perotti, Morgan E

Mason

Bell, Macey D

Millersville

Bilek, Hunter F

Mt Vernon

Bonner, Madison M

Haake, Robin Lynn

Mulberry Grove

Carter, Madalyn D

Geiger, Matt L

Quick, Shelby G

White, Nolan R

Nashville

Brooks, Sydney J

Burke, William

Curry, Sophia A

Jones, Ella J

Malone, Jessica L

Maschhoff, Allison E

May, Kaitlyn A

Middendorf, Todd Jason

Stiegman, Ryan P

Tritschler, Jason

Warford, Austin P

Zgonina, Merytt

New Baden

Adcock, Lillianne N

Blanchard, Emma N

Boyer, Josiah D

Hurst, Haley M

Maki, Savannah M

Redding, Zackary M

Oakdale

Juenger, Jared

Miller, Hannah S

Odin

Cavins, Logan W

Etheridge, Coralynn V

O’Fallon

Bolden, Tamaje S

Voss, Ryan A

Okawville

Bening, Mallory Elizabeth

Bosworth, Gabrielle Marie

Bowman, Joshua James

Harre, Jacksen K

Josten, Luke A

Luechtefeld, Lydia Claire

Nelson, Gracie R

Perry, Evan G

Rhodes, Briley C

Schleifer, Grant David

Shubert, William J

Staley, Macie M

Teter, Dillon B

Thompson, Tyson W

Wienstroer, Madisyn Avary

Wood, Nora K

Patoka

Carbaugh, Derrick E

Hill, Brookelynn

Permenter, Raegan Adrianna

Phelps, Camryn

Torrence, Hayden M

Pinckneyville

Shahan, Dylan Thomas

Weathers, Abygail G

Zelasko, Brandon J

Pocahontas

Melton, Mariah D

Milhoan, Erika K

Thompson, Tara A

VonBokel, Joseph H

Richview

Jones, Maisey D

Melton, Allison P

Saint Jacob

Boehning, Rachel L

Salem

Ashby, Olivia R

Brandt, Dori L

Branson, Mattie J

Brown, Richard A

Carter, Chandler Dale

Cunningham, Abby Lynn

Daniels, Hunter Curtis

Donoho, Kylee A

Ewing, Erika J

Gherardini, Rebecca A

Hall, Megan A

Ice, Taylor Ann

Kurwicki, Kyle T

Laycoax, Megan E

Mayes, Jervace R

Meador, Ryan A

Moats, Alexis P

Morris, Lucas R

Nalley, Dalton D

Niepoetter, Brett M

Reid, Kara M

Sellers, Ethan L

Sullivan, Sean K

Walls, Joseph Roy

Williams, Alayna G

Williams, Isaak M

Wimberly, Dusty Dwayne

Wooters, Marissa L

Wuebbels, Ryan A

Shattuc

Duensing, Jordynn N

Langenhorst, Keaton L

Smithboro

Kennedy, Patricia D

Lawrence, Allie L

Tompkins, Brooke T

Sorento

Godier, Sydnee R

Springfield

Stone, Kyle F

St Elmo

Chamberlin, Sondra M

Hoopingarner, Payton A

St Rose

Bijarro, Peggy A

Boeing, Dee L

Teutopolis

Deters, Kelsey M

Mossman, Rachel R

Texico

Howard, Miranda K

Sherwin, Tabitha L

Woodrome, Josie C

Trenton

Bell, Bailey A

Brown, Caden E

Brueggemann, Ava N

Gajewski, Lydia M

Mannhard, Mitchell M

Moon, Caroline R

Nelson, Ryan M

Ottensmeier, Emily R

Reilmann, Lilly E

Swaim, Gerald C

Williams, Chloe L

Woltering, Amy L

Vandalia

Bowles, Shelby

Brehm, Peyton W

Budny-Clymer, Faith

Caruso, Jacob C

Cripe, Morgan A

Fradgley, Gemma F

Hebenstreit, Aubrey N

Kaiser, Lauren G

Philpot, Gracie Elizabeth

Satterthwaite, Zoe Ann

Shields, Johanna Grace

Van Uytven, Kassidy J

Wadkins, Kelsey M

Whiteman, Ellika D

Willenborg, Sadie Jo

Wilson, Lily A

Younker, Bailey C

Zimmerman, Marcus A

Venedy

Tepe, Chloe A

Walnut Hill

Arnold, Keonia A

Gazdik, Anthony I

Smith, Dustin T

Wilson, Christina M

Woodlawn

Bock, Hannah M

Plemons, Patrick A

Usakowski, Jeffrey R