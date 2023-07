Kaskaskia College Spring 2023 Dean’s List

Congratulations to the full- and part-time students on the Kaskaskia College Dean’s List for the spring 2023 semester.

This list includes full-time students who completed 12 or more college-level semester credits during the semester and part-time students who completed six or more college-level semester credits during the semester while maintaining a 3.5 or higher grade point average.

Addieville

Broeckling, Mitchell M

Eigenrauch, Travis W

Holland, Keith A

Moore, Tyne Elizabeth

Stevenson, Jayme M

Albers

Arentsen, Cierra L

Contreras, Genesis Gesary

Eubanks, Elizabeth B

Santel, Madelyn E

Winkeler, Olivia M

Alhambra

Knackstedt, Brady A

Ashley

Kuberski, Ronan A

Matecki, Austin J

Shoemaker, Kortney L

Stofferahn, Reighn G

Aviston

Crosby, Abigail M

Eversgerd, Madison Elizabeth

Hamon, Mason D

Kohrmann, Matthew David

Lepore, Alayna M

Nieken, Gary M

Pruett, Nolan Michael

Rapp, Adam Alexander

Rensing, Drake Richard

Sample, Hunter D

Spaeth, Reid James

Baldwin

Prescher, Amanda J

Bartelso

Albers, Kaylee R

Beckmann, Blake Dominic

Beer, Rachael Lynn

Gebke, Dylan Jeffrey

Kreke, Cameron R

Kreke, Devin W

Loepker, Connor Joseph

Shelton, Jack Zeman

Toennies, Noah G

Beckemeyer

Tobon-Salas, Pricila

Breese

Bevel, Jesse N

Catlin, Averie D

Chan, Pak Tin

Foppe, Justin Craig

Gramann, Spencer J

Hempen, Reese Aubrie

Jeffries, Lauren Elisabeth

Jimenez-Rojas, Alex

Kluemke, Rylie Jade

Krack, Jillian J

Lager Garcia, Andrea M

Laird, Derek

Meyer, Cora R

Nee, Katherine Marie

Peek, Chloe M

Schniers, Tyler J

Tebbe, Valerie L

Trame, Braden C

White, Gracie Rose

Williams, Stephanie R

Carlyle

Barnes, Kelsey N

Danback, Mason J

Diekemper, Madyson R

Essington, Blake R

Etheridge, Olivia Marie

Grawe, Ethan D

Hemker, Brandon M

Hemker, Olivia M

Henkel, Kody W

Hoffmann, Jackson D

Holthaus, Brittney M

Kampwerth, Kenyon Markus

Kuhl, Samantha M

Luebbers, Alexandra R

Mueller, Cody D

Price, Braden M

Ritzheimer, Nolan Robert

Sabo, Wade Wyatt

Tegenkamp, Addison Elizabeth

Zimmer, Stormy Takala

Zimmermann, Samantha J

Centralia

Barban, Carlie J

Bateman, Jimmy J

Bell, Angela Marie

Berning, Arizona D

Bierman, Aspen Leigh

Bierman, Kaylee S

Brazelton, Hayden Michael

Brown, Kristina L

Bunton, Ethan C

Campbell, Corbyn A

Cole, Andrew Joseph

Cottrill, Nash C

Dailey, Megan L

Donahoo, Sadie Annaika

Downes, Makenna

Fischer, Chase C

Fowler, Haley Nicole

Fowler, Sarah Michelle

Gansauer, Allison L

Hall, Emily N

Harlan, Cruz D

Homer, Kayley J M

Johnson, Haley R

Jones, Shawn M

Keen, Ashlynn C

Kelly, Ryan M

Kendall, Lucas S

Kimmle, Gracie M

Lane, Mikayla A

Lentz, Macey M

Lewis, Amanda JK

Machuca, Britin C

Mahlandt, Meagan N

Major, Haley L

Mays, Destin A

Meier, Logan T

Meinhart, Benjamin B

Meredith, Samantha J

Miller, Andrew D

Miller, Riley S

Moore, Mallory N

Morgan, Quaid H

Newcomb, Ciara D

Oyster, Nicholas M

Pate, Brenae M

Peters, Mariah P

Pollard, Constance Marie

Ratajczyk, Robin L

Rhodes, Tianna K

Rode, Addison Paige

Rollinson, Kristi L

Roper, Jacob C

Rowcliff, Kalob M

Russell, Amber N

Schmidt, Aspen M

Schulte, Reagan L

Shoemaker, Logan E

Skillette, Sadie L

Smith, Tyrone

Smith-Santiago, Ashlee Nadine

Sodsaikitch, Danna P

Tolentino, Abegail P

Wadley, Darin J

Wagner, Jenna G

Wehrle, Alexis R

Weideman, Kassie

Westbrook, Trey T

Wilkey, Raelyn Alyse Dearing

Wilson, Samantha K

Worthy, Riley Rebecca

Coffeen

Zbinden, Trula K

Collinsville

LaRobardier, Gabrielle

Coulterville

Rittenhouse, Mason D

Damiansville

Leemon, Stacey Jean

Toennies, Ethan Cole

Dieterich

Flood, Alex

Dix

Perigo, Bailey R

Donnellson

Rasler, Dylan J

Schatte, Ryan T

Dubois

Pelka, Bailey D

Dupo

Rowden, Courtney N

Edwardsville

Bohnenstiehl, Jenna R

Effingham

Zerrusen, Maci N

Flora

Winters, Allie N

Germantown

Arentsen, Noah Gerard

Budde, Jarrett M

Ceto, Lexie Marie

Kalmer, Reese Lynn

Kohnen, Alaina R

Von Bokel, Carter Henry

Wesselmann, Trevor J

Girard

Kromer, Megan L

Glen Carbon

Stille, Timothy J

Greenville

Barnes, Mason J

Beckert, Haley E

Bohn, Hailey M

Brand, Kayla M

Brown, Abbygayle L

Daniken, Kate A

Dickenson, Gabriel J

Enloe, Delainey L

Gardner, Desmond S

Hootselle, Samantha L

Huff, Andrew J

Jackson, Ryan James

Kessinger, Mylee J

Klein, Laia K

Marti, Rachel M

McGuire, Olivia G

Micnheimer, Raegan Cambrie

Obermark, Trent T

Patel, Rutu N

Petty, Jontae

Richmond, Nickolas T

Snow, Carter Alan

Stufflebeam, Ashley Renee

Waugh, Nico E

Highland

Grieve, Jordan M

Kampwerth, Mikayla L

Nuxoll, Ellen Christine

Vogelbacher, Madelyn Joanne

Wagner, Drake David

Hoffman

Hart, Sydney L

Spittler, Isabella L

Hoyleton

Habeck, Abriel S

Kasten, Zachary T

Knolhoff, Evan D

Indianapolis

Esposito, Garrett M

Irvington

Ballantini, Brooke L

Ballantini, William P

Joy, Brigett A

Morris, Noah S

Iuka

Boehne, Madison L

Bopp, Levi D.R.

Churchill, Titus

Eagan, Jamie M

Graham, Abbie N

Neff, Mackenzi D

Sill, Chance L

Stroud, Jairen Mikel

Thouvenin, Matthew W

Wodtka, Barbara E

Jamestown

Jones, Kyle Leonard

Sander, Raylynn Rose

Kell

Helmers, Talon A

Young, Levi Paul

Keyesport

Langham, Rayce Joseph

Kinmundy

Barton, Luke A

Blomberg, Kaley Michelle

Donoho, Macy C

Eller, Mickie-Jay M

Stroup, Ricky W

Townsend, Fredrick X

Lebanon

Anderson, Christopher J

Hohrein, Kyle N

Lincoln

Adubato, Ysabella A

Louisville

Waller, Alexis D

Mascoutah

Albrecht, Karlee R

Mt. Vernon

Buchanan, Afton E

Mulberry Grove

Wilson, Ashley D

Nashville

Birkner, Gavin Scott

Brooks, Sydney J

Chen, Qi Hang

Felts, Meghan K

Goforth, Jaxon G

Grzegorek, Hailee R

Johnson, Byron J

Krueger, Cayla A

Loquasto, Quintin M

Maschhoff, Allison E

May, Kaitlyn A

Pillow, Kirstin M

Reid, Benjamin W

Simmons, Meadow E

Vallett, Kendall A

New Baden

Adcock, Lillianne N

Boyer, Josiah D

Frisse, Cale R

Grayson, Anna R

Gruenke, Cole Jacob

Heimann, Adam K

Huelsmann, Laine L

Locke, Caleb H

Maki, Alexis A

Reedy, Tabitha G

Tasker, Claire R

Newton

Higgs, Lauren M

Oakdale

Harre, Jackson

Wisely, Eric C

Odin

Haines, Colin M

Walker, Brooklyn K

Okawville

Auer, Isabella M

Borrenpohl, Savannah Elise

Bruck, Ava A

Hagarty, Hayden Michael

Harre, Adysen L

Hettenhausen, Taylor M

Jansen, Joseph P

Obermeier, Raelyn Kennedy

Perry, Evan G

Welch, Wilson E

Wright, Barbra R

Patoka

Devall, Kassidy K

Meyer, Kala L

Torrence, Hayden M

Pinckneyville

Everts, Robert D

Pocahontas

Hemann, Kelsie V

McLean, Amber M

Ramsey

Ivey, Johnathan T

Stewart, Bailey N

Stokes, Angela M

Richview

Smith, Jonathon R

Salem

Ashby, Olivia Rose

Baldridge, Ashton Lee

Biegeleisen, Katelyn N

Brandt, Macie M

Brown, Richard A

Bunnell, Ellie E

Camp, Madison McKenzie

Carson, Ashlyn Brooke

Crouse, Ethan Patrick

Cunningham, Abby Lynn

Daniels, Hunter Curtis

Davis, Nicolas A

Davis, Rue M

Decker, Bailey D

Dice, Emily A

Donoho, Ivy

Eisenhauer, Areesa Corrin

Ewing, Erika J

Hall, Megan A

Harris, Brennon K

Harris, Cayden A

Jenkins, Madison

Johnson, Cole Anthony

Lipe, Sarah Elizabeth

Lueking, Brayden R

Lyday, Myca Briann

McConnaughhay, Daniel J

Metcalf, Brynn I

Nalley, Dalton D

Podergois, Miranda L

Predium, Kelley Rene

Russell, Hunter Ray

Sanders, Caleb Wayne

Schroeter, Angel M

Shults, Bianca

Smith, Alexander R.T.

Smith, Caleb

Smith, Madison J

Smythe, Briley Nicole

Tate, Andrew Carter

Troutt, Reagan Elizabeth

Wright, Ashley Nichole

Sandoval

Carter, Krista R

Evans, Courtney A

Evans, Sarah A

Paskavich, Haylee M

Shiloh

Palma, Julio Alexis

Smithboro

Harnetiaux, Blake M

Sorento

Potthast, Drew Nicholas

Scarborough, Taylor Paige

Trenton

Ahrens, Ashley N

Cassista, Christopher J

Ei, Elisabeth S

Friend, Kyla L

Molina, Lyla Selin

Olier, Abrielle N

Travous, Dean D

Wellen, Alexander Joseph

Wellinghoff, Aaron D

Wutzler, Delanie S

Vandalia

Barton, Nicholas P

Blackburn, Victoria G

Bowles, Shelby A

Braswell, Emily K

Budny-Clymer, Faith Marian

Caruso, Jacob C

Davis, Gracye E T

Fradgley, Gemma F

Harrison, Joshua A

Lotz, Jaydon M

Patel, Mihir P

Pruett, Gracie M

Rickman, Brayden James

Rush, Areiana M

Sasse, Noah J

Shields, Johanna Grace

Tate, Abigail M

Thierry, Conner Eugene

Thompson, Daniel N

Wehrle, Rainey G

Williams, Brad C

Venedy

Friess, Samantha K

Funk, Jacob Dean

Walnut Hill

Lingo, Ernest Theodore

Shook, Aliyah Jade

Woodlawn

Usakowski, Jeffrey R

Xenia

Slater, Brianna L