Kaskaskia College Spring 2023 President’s List

Congratulations to the full- and part-time students on the Kaskaskia College President’s List for the spring 2023 semester.

This list includes full-time students who completed 12 or more college-level semester credits during the semester and part-time students who completed six or more college-level semester credits during the semester while maintaining a 4.0-grade point average.

Addieville

Althoff, Kristen Gwen

Althoff, Madison R

Dulle, Claire E

Heckert, Jordyn M

Rennegarbe, Megan M

Wolf, Maci Lauren

Albers

Avalos, Ana Gabriela

Bretz, Rainer K

Bretz, Sophia Marie

Ei, James H

Engelmann, Lydia Suzanne

Hall, Camryn R

Jansen, Rylee N

Kennett, Sophia Annalise

Lake, Makenna Clare

Rickhoff, Reagan E

Schomaker, Connor A

Wilson, Abigail Francine

Winkeler, Grant Michael

Alma

Malone, Kyle Alan

Malone, Lillian F

Stratton, Eli J

Ashley

Atchison, Zachary W

Grzegorek, Hanah L

Stern, Emily M

Stofferahn, Jaylin B

Winka, Jada L

Zgonina, Harrison T

Aviston

Albers, Kale Joshua

Buschmann, Cole M

Castillo, Ammon E

Clark, Olivia S

Eversgerd, Emma Marie

Graham, Nathan R

Hagen, Nicole M

Hattan, Abigail J

Henderson, Kelsie J

Hilmes, Melanie N

Huelsmann, Grace Sophia

Huelsmann, Haley

Kampwerth, Alexis Michelle

Kapp, Cole Anthony

Koerkenmeier, John P

Kuper, Dawson H

Lampe, Kierstan E

Lawson, Mark D

Markus, Brianna K

McDonald, Logan Daniel

Millard, Mason Joseph

Pingsterhaus, Luke Phillip

Richter, Christopher Allen

Schiefer, Cody Robert

Schlimme, Gabriel Louis

Shubert, Mason R

Strieker, Brendan Michael

Strubhart, Reese Lorane

Tebbe, Clara B

Tebbe, Zachary William

Trame, Brooke A

Wise, Ellyn M

Wolter, Lauren A

Zabaljauregui, Xabin Jose

Baldwin

Everman, Morgan R M

Bartelso

Bergmann, Jaylah Sharon

Budde, Maybree B

Gebke, Garett J

Gerdes, Kristen Emma

Gerdes, Ryan W

Jackstadt, Ella R

Schomaker, Candace Renee

Schroeder, Kaydence Nicole

Toennies, Grace Patricia

Toennies, Nolan Bradley

Wempe, Isabella M

Beckemeyer

Jansen, Andrew B

Kruse, Justin R

Lewis, Samantha J

Szczeblewski, Nyla Joy

Beecher City

Witteborg, Jacquelynne P

Bethalto

Taylor, Morgan G

Breese

Bassler, Courtney D

Bingman, Claire Elizabeth

Bingman, Jase C

Boeing, Dominic Daniel

Bruggemann, Erin E

Bruggemann, Megan C

Cirrincione, Joseph L

Conrad, Kayla N

Detmer, Molly D

Douglas, Vaughn M

Durbin, Christianna Marie

Foote, Richard F

Fuhler, Bailey R

Golder, Tia Elizabeth

Grawitch, Merit Patrice

Haller, Emma M

Helmink, Nicholas J

Helmink, Samuel J

Helmkamp, Myah J

Hilmes, Austin K

Jamruk, Ashleigh Grace

Jamruk, Gabrielle E

Kleiboeker, Marli Amelia Jean

Klemish, Sydney A

Lammers, Alyssa R

Lampe, Alivia Shae Kaur

Lampe, Josie Clare

Markus, Dalton Andrew Dale

McSparin, Ava Liana

Miller, Benjamin Joseph

Mungai, Taylor Marie

Nee, Sarah

Peters, Shelby D

Rahden, Avery Jane

Ratermann, Emma Claire

Richter, Kendal Kathryn

Richter, Maci Margaret

Rivera, Zachary Feldman

Schulte, Jadyn R

Stark, Urban Michael

Taylor, Emma G

VanDorn, Eden Rose

VanDorn, Maya M

VanDorn, Olivia L

Vonder Haar, Aftyn Cecilia

Walker, Xander C

Weh, Dylan G

Wiegers, Cohen Michael

Zurliene, Garett Alan

Zurliene, Kayla Rose

Brownstown

Merkley, Kendal Steven

Carlyle

Allen, Michelle L

Batson, Stephanie L

Benhoff, Alayna Nichole

Boatright, Jensen D

Boulware, Haley G

Crocker, Kathryn E

Donnelly, Claire M

Duecker, Malaina G

Foster, Cameron Nicole

Guetersloh, Kara L

Heinzmann, Lane W

Hilmes, Nathan B

Hixon, Carson L

Holtgrave, Andrew

Huels, Kathryn Lynn

Kampwerth, Addison Kay

Kampwerth, Zachary M

Koopmann, Zachary P

Leslie, Hannah M

Leslie, Maya Madeline

Schaefer, Amalie Grace

Schneider, Brandon M

Vonder Haar, Allison R

Wuebbels, Lauren E

Centralia

Alexander, Travis D

Alli, Katelyn Lee

Allison, Kirstie R

Anderson, Trevor L

Arnold, Austin G

Ascencio, Michael

Atchison, Shannon M

Bailey, Madison C

Bailey, Megan M

Barczewski, Jakayla L

Battle, Maliyah Areiona

Bauer, Broderick S

Beard, Casey A

Bolen, Reese E

Bollhorst, Anna K

Bone, Caitlyn R

Britt, Lucy L

Brooks, Jacob W

Camp, Alaina C

Camp, Andrew C

Carpenter, Myah M

Carroll, Madison P

Caswell, Madison P

Clegg, Rylie E

Coker, Abbey

Cooley, Eva I

Cox, Samantha Jo

Cross, Reagan Nicole

Cunningham, Marshae L

Davis, Alexis C

Davis, Drew Jeremy

Dierkes, Kadin Adam

Dodd, Zoe C

Douglas, Reis D

Downs, Audrie

Edson, Kalei E

Endres, Avery E

Farmer, Pierce A

Galvan, Carlos G

Garrison, Emily Rose

Gordon, Kira

Graham, William L

Gross, Aaron M

Grunloh, Josie C

Guerrero, Natalia

Hagegeorge, Curt Earnest

Hargrove, Calvin T

Hart, Colten J

Hensley, Larissa M

Hernandez, Nelly V

Holmes, Teagan C

Hughes, Jace Michael

Hunzinger, Matthew S

Isaiah, Mark H.

James, Kase B

Johnson, Emma R

Johnson, Trinity I

Jones, Jaden

Jones, Jhei-R Jamaal

Jones, Mason R

Justice, Ian D

Kelly, Gracee L

Knox, Eliana M

Koger, Ryder T

Langendorf, Morgan A

Lashbrook, Katie E

Lippolis, Arianna

Lucas, Seth A

Lumpkins, Courtney J

Lurkins, Alyssa J

Lusch, Cayden Andrew

Maco, Manuela A

Mannino, Camryn D

Martin, Caleb L

Martin, Jedidiah R

Mayer, Avery L

Mayer, Sophia A

McKenzie, Karlie F

Meredith, Kenedee M

Meskil, Corey A

Milburn, Brock A

Miller, Derek L

Miller, Gracie J

Morgan, Quincy Eileena

Morris, Matthew Patick

Myers, Malik A

Nattier, Stacy

Neudecker, Victoria Annamarie

Newcomb, Oliviah J

Page, Brett Alan

Pearson, Makensie D

Peeck, Gabriel E J

Pender, Jaelynn A M

Peterson, Jordyn L

Phillips, Brooklynn Rae

Potter, Lucas Berry

Prospere, Emanuel S

Richardson, Brenan Jay

Rose, Mireya Ann

Rushing, Jarett Alyn

Sanders, Anicia J

Schmidt, Ava N

Schossler, Sophia M

Schroer, James R

Schroer, Kelly

Slagley, Jaxon I

Smith, Alyssa N

Smith, Estleigh P

Smith, Jasmine P

Smith, Logan A

Starr, Devin W

Sugi, Kenneth C

Sursa, Taylor M

Tate, Kamryn V

Tenny, Jude S

Thompson, Aubri L

Timmons, Tess L

Tobey, Tyler Z

Tomlianovich, Cameron W

True, Jayla Marie

Trumbo, Allison K

Veller, John M

Verble, Cade A

Walden, Emma K

Ward, Cheyenne M

White, Ashley J

White, Ira W

Wiesen, Madison M

Wilson, Roberta L

Wolden, Olivia Amparo

Woodruff, Alexis T

Woodward, Christian C

Wooldridge, Gracey D

Zack, Gage M

Chester

Harrison Kennedy, Shanti M

Coulterville

Frederking, Elizabeth B

Damiansville

Budde, Makenna A

Korte, Julia Michele

Ribbing, Evelyn C

Toennies, Aidan Joel

Toennies, Henry Joseph

Toennies, Simon Gage

Dix

Decker, Nicole J

Ilbery, Gregory D

Ilbery, Jonathan R

Du Bois

Mason, Katelyn C

Du Quoin

Fronek, Savannah J

Dubois

Jahnke, Colleen R

Konkel, Ruby J

Reed, Ella W

Zoeckler, Ann Marie

Edwardsville

Kielty, Connor Ripken

Perl, Amy E

Farina

Denzik, Keisha J

Guerrettaz, Amanda B

Shumate, Sidney Kay

Germantown

Arentsen, Garrett Michael

Eversgerd, Cora Sue

Heimann, Brock Vincent

Heimann, Jack Lawrence

Jansen, Marley Ann

Malone, Rhett E

Markus, Ashlyn A

McDade, Donald Joseph

Netemeyer, Rachel M

Robke, Jordyn Taylor

Sauer, Shane M

Thole, Austin Randal

Toennies, Coryn Lee

Tolan, Tanner Joseph

Wempe, Griffen B

Gilbert

Herbert, Kaleb Michael

Greenville

Bandy, Brayden L

Beard, Hope AnnMarie

Belcher, Julius Aaron

Bico, Mekylla X

Borwick, Abigail E

Clark, Hunter David

Crawford, Jamie L

Cruthis, Rachel E

Danley, Sarah E

Dannaman, Clayton D

Dannaman, Mary Claire Renee

Durbin, Aubrey Louise

Edwards, Mandy S

Emken, Mia M

Emken, Wyatt Ryne

Fitzgerald, Megan Elise

Grove, Kinley A

Hardin, Abigail R

Harnetiaux, Kaya D

Johnson, Evaline J

Kuhl-Troemel, Dianah S

Lager, Gabriel W

Logsdon, Jila G

Maples, Josie J

Mathias, Paige C

Mendenhall, Avery J

Meyer, Jack Ryan

Miller, Carah Rose

Miller, Cora L

Miller, Ellyn M

Olson, Ainsley Eleanor

Plog, Anya N

Sanders, Kayla S

Schaufelberger, Katherine E

Sharp, Gracie R

Staff, Christina M

Stengel, Gabrielle N

Stephens, Owen A

Sussenbach, Georgia E

Waters, Rylee E

Watson, Cadence C

Wilkerson, Bailey N

Highland

Cramer, Benjamin E

Emig, Carley Renae

Koch, Emma L

Miller, Tessa Noelle

Hoffman

Johnston, Logan R

Reed, Hannah J

Hoyleton

Dunahee, Lyleanna R

Harmon, Amber M

Kessler, Abigayle R

Murray, Dilan M

Rapp, Lauren B

Straughter, Andrew J

Irvington

Grawe, Tiffani N

Keller, Azlynn N

Simmons, Jared L

Iuka

Brashear, Rex Edmund

Donoho, Sydney F

Hancock, Kenadie Marie

Harris, Preslee Jane

Hunter, Charles D

Lowry, Cameron Dean

Perry, Corey W

Powless, Jillian Ruthann

Jerseyville

Whited, Chloe M

Kell

Bledsoe, Zoelie Loralei

Copen, Angelina M

Waggoner, Zoe Michelle

Kinmundy

Geiler, Jordan P

Moore, Deborah L-A

Webster, Laney D

Lebanon

Thompson, Shyanne Nicole

Lexington

Godfrey, Noah G

Louisville

McKinney, Lori A

Maryville

Perotti, Morgan E

Mascoutah

Bernreuter, Kendall Alison

Millersville

Bilek, Hunter F

Mt. Carmel

Lash, Jessenyn N

Mt. Vernon

Bonner, Madison M

Haake, Robin Lynn

Mulberry Grove

Hebenstreit, Caitlin E

Mezo, Jessi J

Miller, Megan E

Plant, Gavin J

White, Nolan R

Nashville

Bauza, Mackenzie R

Beaty, Vincent P

Brooks, Tanner

Bulger, Lia F

Burke, William

Dunn, Lucas W

Emrick, Blaine R

Finke, Daci T

Frederking, Noah M

Frerker, Faith N

Going, Kylie O

Hoffman, Gracen Marie

Hug, Keeley P

Jones, Ella J

Klingeman, Kinzie A

Liszewski, Hope E

Malawy, Jack Thomas

Matecki, Paityn J

May, Kristine Ashley

Meier, Tyler L

Mohjazi, Alema D

Newman, Baylie K

Prange, MacKenzie L

Reinburg, Tyse Edward

Rhine, Korbi Kathleen

Rolf, Collin D

Schmale, Isabelle G

Schubert, Sophie H

Schuette, Jordan

Stein, Brady J

Stiegman, Brynn

Stiegman, Ryan P

Suedmeyer, Kolby A

Tritschler, Jason

Trojcak, Alexa

Twenhafel, Kirsten Ann

Varel, Reese C

Walters, Lucinda

Wilson, Adelie G

Zgonina, Merytt R

New Baden

Bernreuter, Alexa Faith

Bernreuter, Hannah Lynn

Bilbruck, Gianna M

Blanchard, Emma N

Dixon, Cory J

Gonzalez, Christian A

Huffman, Avery I

Kehrer, Kaylee D

Miller, Kate D

Redding, Zackary M

Tikkanen, Ashley E

Twenhafel, Blake M

New Douglas

Potthast, Hannah E

New Minden

Basden, Payton J

Oakdale

Bergmann, Joel N

Hentges, Sarah C

Juenger, Jared Joseph

Miller, Hannah S

Odin

Budds, Skyler M

Clark, Audrey Grace

Etheridge, Coralynn V

Friend, Kyle J

Meredith, Maria L

Meredith, Mariah S

O’Fallon

Voss, Ryan Anthony

Okawville

Bening, Mallory Elizabeth

Benson, Dylan J

Bowman, Joshua James

Buehler, Kylie G

Harre, Jacksen K

Heberer, Autumn N

Josten, Luke A

Killion, Avery P

Klasing, Courtney J

Kraus, Alayna D

Krohne, Bennett R

Luechtefeld, Lydia Claire

Meier, Kaidyn C

Nelson, Gracie R

Rhodes, Briley C

Savard, Andrew C

Schleifer, Grant David

Shubert, Hayden R

Shubert, William J

Staley, Macie M

Thompson, Tyson W

Wienstroer, Madisyn Avary

Wilfong, Dusty Lee

Wood, Nora Katherine

Patoka

Back, Alexis Kay Vivian

Bates, Kennedy Grace

Belcher, Drew K

Landreth, Emma K

Robb, Lauren B

Pinckneyville

Pryor, Nathaniel A

Stevers, Thomas A

Zelasko, Brandon J

Pocahontas

Breiner, Dylan P

Curry, Ava S

Dorries, Hannah K

Goring, Daniel John

Kalous, Whitney Marie

Melton, Mariah D

Metzger, Alexis R

Sperandio, Jacob Tyler

Thomilson, Payton Daniel

VonBokel, Joseph H

Radom

Harris, Brooke L

Kasban, Kade

Richview

Ballah, Carter M

Beshears, Hannah R

Jones, Maisey D

Lappe, Ashley

Melton, Allison P

Rosiclare

Belford, Brooklynn P

Saint Jacob

Boehning, Rachel Lynn

Saint Peter

Graumenz, Carlie E

Schaal, Riley Esden

Salem

Arnold, Iris Louise

Baker, Julia Raye

Ballard, Mikayla D

Bandy, Alek Harris

Bandy, Logan Michael

Beal, Caden Jebidiah Pete

Blackwell, Dana N

Brubaker, Kailey M

Bumgarner, Ellee Elizabeth

Cape, Teyah Lynn

Clark, Alexander G

Clark, Chloe Marie

Clark, Kelly Renae

Courtright, Amelia Rose

Crane, Brady Ethan

Cummins, Kylie A

Donoho, Kylee A

Evans, Laikyn Ravae

Finney, Kennedy Ann

Gherardini, Rebecca A

Hays, Kate Ann

Ice, Taylor Ann

Islam, Daniyal Ul

Knight, Kelli Andrea

Krajefska, Isabella Rose

Kurwicki, Kyle Thomas

Lawson, Ryley Sue

Laycoax, Megan E

Lever, Reagan Alexandra

Mann, Makinzie Beth

March, Caden J

Martin, Shelby E

Mayes, Jervace Reginald

McCormack, Olivia Rose

Moats, Alexis Paige

Moore, Karissa M

Niepoetter, Brett M

Paul, Alyssa June

Phillips, Lauryn Elizabeth

Prosise, Shayla Ann

Randolph, Andel Vanessa A

Reid, Kara M

Robinson, Avery Jane

Smith, Faith Ann

Sullivan, Sean K

Susmeña, Maya Adelle

Tipsword, Adrienna L

Tran, Quan Binh

Ulrey, Seth Taylor

Walls, Joseph Roy

Williams, Alayna Grace

Williams, Isaak Michael

Wimberly, Dusty Dwayne

Wooters, Marissa Lynn

Wuebbels, Ryan Andrew

Zimmermann, Gavin J

Sandoval

Bryan, Mallory L

Knolhoff, Heather L

Knolhoff, Maci Jo

Kruep, Kailynn Jo

Rademacher, Adam H

Shattuc

Duensing, Jordynn N

Langenhorst, Keaton L

Shobonier

Carroll, Emiley N

Smithboro

Dothager, Courtney J

Funneman, Lilly

Lawrence, Allie L

Tompkins, Brooke T

Sorento

Devore, Thomas Christopher

Elam, Jillian L

Godier, Sydnee R

Ridens, Katelyn M

Stearns, Charlee Ann

Sparta

King, Daniel

Springfield

Stone, Kyle F

St. Elmo

Chamberlin, Sondra M

St. Rose

Boeing, Dee L

Vonder Haar, Ashlyn M

Teutopolis

Deters, Kelsey M

Mossman, Rachel R

Texico

Anderson, Mykah M

Renaud, Grace N

Sherwin, Tabitha Lynn

Woodrome, Josie C

Trenton

Bell, Bailey A

Brown, Caden E

Brueggemann, Ava Nichole

Donjon, Hayden A

Downey, Rebekka D

Elsing, Layne M

Feldt, Melia M

Fridley, Grant Matthew

Gajewski, Lydia M

Haas, Lucas C

Hoerchler, Hayden M

Kohlbrecher, Madeline Claire

Lopez, Erica M

Mannhard, Mitchell Maurice

Melone, Megan Rose

Moon, Caroline R

Nelson, Ryan M

Ottensmeier, Emily R

Rakers, Danielle M

Reymond, Grace C

Swaim, Gerald C

Toennies, Aisley J

Travous, Grace K

Vandalia

Austin, Isabella Faith

Beall, Jackson Bradley

Bolyard, Anne Victoria

Bowling, Josephine M

Brehm, Peyton W

Cripe, Morgan A

Dagen, Morgan Olivia

Durbin, Emma Grace

Eller, Tristan Charles

Fender, Jessica L

Forbes, Anna C

Gencel, Arda

Green, Julie Amber

Hagy, Matthew B

Hamilton, Emma M

Hebenstreit, Aubrey N

Johnson, Madison B

Jones, Keaton

Kaiser, Lauren Grace

Kershaw, Emma L

Kulesza, Justin E

LaMonica, Isabella Grace

Lupton, Megan Elaine

Mangyao, Earle L

Manser, Milla Stoja-Simone

McCall, Conner Michael

Mouser, Jillian Irene

Philpot, Gracie Elizabeth

Protz, Janel M

Sasse, Marc R

Satterthwaite, Ava J

Satterthwaite, Zoe Ann

Schaal, Kennedy Jo

Schilling, Jenny L

Smith, Sadie L

Wadkins, Kelsey M

Walk, Jordan J

Well, Reid Eric

Whiteman, Ellika D

Wilson, Lily A

Zimmerman, Marcus A

Venedy

Borrenpohl, Lexysse Jade

Tepe, Chloe A

Vernon

Highfield, Isabelle R

Jones, Hayleigh R

Walnut Hill

Arnold, Keonia A

Gazdik, Anthony I

Smith, Dustin T

Szatkowski, Matthew R

Wilson, Christina M

Woodlawn

Bock, Hannah M

Plemons, Patrick A

Todd, Asia Dawn