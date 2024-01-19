Congrats To GU Students On Fall 2023 Dean’s List

To qualify for the Greenville University Dean’s List, a student must successfully complete a minimum of 12 hours for the semester. Freshmen (0-29.5 credits) must have a semester GPA of 3.5 or above. Sophomores, juniors, and seniors must have a semester GPA of 3.7 or above.
The following students were placed on the Dean’s List at Greenville University for the fall 2023 semester.
Aaron Taflinger
Abbigale Corbus
Abby Boland
Abby Grohmann
Abby Marksberry
Abigail Clark
Abigail Cox
Adam Wellen
Addison Brannon
Adeline Goheen
Adrian Hinton
Alayna Brandmeyer
Alea VanDeVelde
Alena Nelson
Alexa Bailey
Alexander Jackson
Alexandra Frailey
Alexandra Williams
Alexandria Paintner
Alexis Roberts
Alison Mayen
Alli Finck
Alli Jo Suess
Allie Stewart
Allyson Schulz
Alvaro Marchal
Alvaro Oeo
Alyson Fry
Alyssa Hutton
Alyssa Lurkins
Amanda Travis
Amari Douglas
Andrea Burcham
Andrea Wagner
Andres Esquivel-Garza
Andrew Bousman
Anna Baumann
Anna Fike
Anna Sprenger
Antonio Gomez
Ashley Smith
Ashlyn Wuebbels
Aubrey Escobedo
Audrey Wagahoff
August Plunkett
Belle Kelly
Benjamin Hornaday
Blake Thebeau
Brady Kunz
Brandon Snow
Brett Lybarger
Brexton Beard
Briley Watts
Brittany Phillips
Brooklyn McKee
Bryan Copeland
Bryan Meskil
Cade Buehnerkemper
Caitlin Hebenstreit
Caleigh Schoonover
Callie Adkins
Camden Durbin
Candace Campbell
Carlos Crespo
Carly Riley
Carly Wagner
Carolelyn LaPrairie
Carolina Hoffman
Carrigan Murphy
Carter Clark
Carter Kessinger
Cassidy Law
Cate Cota
Catherine McGinnis
Cayden Huber
Cayla Wilderman
Charlee Stearns
Charles Kramer
Chenhui Chen
Christian DuPlayee
Christopher Green-Williams
Christopher Hellrung
Ciara Cain
Claire Hunt
Clarence Johnson
Cole Glowacki
Collin Miller
Colton Rich
Cong Nguyen
Cori McClanahan
Cortney Brummer
Cory Stoll
Dakota Cole
Danielle Oaks
Danna Sodsaikitch
Da’Shon Stewart
David Bartlett
David Florez Lopez
David Watkins
DeAnna Bowlin
Delaney Phillips
Destiny Dunlap
Dongyao Zheng
Drake Rutledge
Duong Nguyen
Duong Nguyen
Duyen Nguyen
Dylan Hill
Edgar Barrientos
Elena Valentin
Elizabeth Shelton
Ella Hudspath
Ellianna Schnieders
Emanuel Khamala
Emily Bohm
Emma Boyd
Emma Brannon
Emma Brown
Emma Longcor
Emma Ratermann
Eowyn Dorethy
Eric Bohm
Eric Miller
Erika Smith
Estuardo Salguero
Ethan Poole
Eva Schwaab
Evaline Johnson
Fabrizio Tristano
Faye Jones
Fowler Neeley
Friedrich Peters
Gabriel Lima
Gabriel Sule
Gabriela Kunz
Gavin Hillenburg
Gloria Bremer
Grace Phillips
Grace Waldrop
Gracie Lindley
Grady Smitley
Gretchen Carie
Gus McGowen
Hailey Fannin
Hailey Wright
Hannah Potthast
Hannah Stringer
Hao Tong
Heaven Wilkinson
Hector Cevallos
Hiep Quach
Hope Wind
Huyen Pham
Ian Wilson
Idaly Valenzuela
Ines Gonzalez
Isabella Feltman
Isabella Johnson
Isaiah Petersen
Jacey Trask
Jack Kenison
Jacob Divjak
Jacob Hammer
Jacob Lee
Jacob Sutton
Jaden LeTellier
James Bryant
Janie Edel
Jaxon Clapper
Jayce Murray
Jayden Zamora
Jazmyn Harmon
Jeffrey Oelze
Jillian Beilsmith
Jillian Elam
Joaquin Caceres Rodriguez
Jocelyn Fritz
John Lefler
Jonathan Hamari
Jordan Peebles
Joseph Goodenow
Joseph Yarish
Josephine Lohr
Joshua Medlin
Joshua Wayman
Josie Grunloh
Judene Thompson
Kaitlin Barger
Kaitlin Fenton
Kara Plunkett
Kara Willson
Kara Zbinden
Kari Martin
Karisa Butler
Karly Anthony-Petter
Karlye Happold
Katelyn Christensen
Katelyn Davis
Kayla Blow
Kayla Durbin
Kayla Piechur
Kayla Svendsen
Kaylee Scarbrough
Kellen Price
Kendall Jumper
Kendyl Schultz
Kennedy Gerton
Kenzie Kurdys
Kevin Laurino
Khang Bui
Kien Nguyen
Kinsley Shultz
Lainee Loskot
Lakeleigh Brown
Lanie Carder
Levi Eads
Lisa Edwards
Logan Lotz
Logan Weekly
Lucas Motsinger
Lucas Nowlan
Lucia Garcia Barrientos
Luke Fleener
Luke McBee
Madeline Bermudez
Madelyn Meek
Madyson Kapp
Makenna Hintz
Mallory Armstrong
Manh Nguyen
Marcia Zirkelbach
Margaret Bellew
Maria Aristizabal Suarez
Markel Wade
Marshal Wiegand
Mason Garner
Matthew Dorf
Matthew Roth
Matthew Tiger
Maximiliano Goyeneche
McGwire Ruot
Megan Belangee
Megan Chapman
Megan Parson
Meghan Garmon
Mia deJesus
Mia Taft
Michele Eaches
Minh Do
Misty Adams
Mitchell Schaeffer
Molly Harnetiaux
Morgan Beyers
Myah Davidson
Myrisa DeLoriea
Naomi Swofford
Natalee Moore
Nathan Eye
Nicholas Christ
Nicholas Korte
Nicolas Conde Garcia
Nina Torvisco
Norah Swinigan
Olivia Anderson
Olivia Antonacci
Olivia McConnaughay
Olivia Peters
Olivia Tocco
Owen Baugher
Pablo Valverde Acuna
Payton Hamm
Quynh Nguyen
Rafael Rodriguez Bernal
Raven Nixon
Raven Vance
Raylynn Sander
Reagan Rodriguez
Rebekah Frailey
Renee Steinmann
Ruoxuan Shi
Sam Haasis
Samantha De La Cruz
Samuel Khamala
Samuele Montanari
Sarah Brannon
Savanna Hulbert
Sedina Logan
Sienna Blake
Sierra Compton
Snyder Pennington
Sophia Borwick
Sophia Cisneros
Sophia Lurkins
Stacey Pilbean
Stephanie Kamp
Stephen Hardwick
Stevee Eskridge
Sydnee Plesko
Tabitha Kelly
Taryn Russell
Taylor Herrmann
Taylor Jundt
Taylor Weiss
Taylor Williams
Tean Reames
Tessa Moon
Thai Le
Thomas Conn
Thomas Fike
Thy Duong
Tim Florek
Tohma Kaneko
Torrence Clark
Trenton Morgenstern
Tyler Heldt
Valerie Greenley
Vanessa Compton
Wanda Gomez
Wesley Kile
William Warman
Wilson Decker
Yige Li
Yihan Xu
Ziyi Zhou
Zoe Ellis