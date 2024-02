Kaskaskia College Dean’s List For Fall 2023

Congratulations to the full- and part-time students on the Kaskaskia College Dean’s List for the fall 2023 semester.

This list includes full-time students who completed 12 or more college-level semester credits during the semester and part-time students who completed six or more college-level semester credits during the semester while maintaining a 3.5 or higher grade point average.

Addieville

Althoff, Kristen G.

Broeckling, Mitchell M.

Cornman, Hailey J.

Dulle, Claire E.

Heckert, Jordyn M.

Holland, Keith A.

Jerome, Ariel D.

Johnston, Amber S.

Moore, Tyne E.

Albers

Arroyo, Marco D.

Bretz, Rainer K.

Huber, Julianna J.

Kloeckner, Jillian C.

Lake, Makenna C.

Malcomb, Devin M.

Santel, Madelyn E.

Schomaker, Connor A.

Strubhart, Bradley P.

Wellen, Kalie A.

Wilson, Abigail F.

Zurliene, Brooke O.

Alhambra

Knackstedt, Brady A.

Alma

Johnston, Cole X.

Malone, Madalyn K.

Michel, Jaylyn R.

Robb, Morgan D.

Wilkerson, Kenzi J.

Ashley

Atchison, Zachary W.

Bleisch, Taylor J.

Groff, Ayca J.

Grzegorek, Hanah L.

Kwiatkowski, Stephani R.

Matecki, Austin J.

Pedtke, Quentin P.

Staley, Rachael L.

Stofferahn, Reighn G.

Aviston

Buschmann, Cole M.

Deiters, Brady J.

Dickshot, Cody D.

Eversgerd, Emma M.

Faust, Joseph M.

Hamon, Mason D.

Hattan, Abigail J.

Hegger, Ryker T.

Henderson, Kelsie J.

Hilmes, Mason L.

Huelsmann, Grace S.

Kapp, Cole A.

Kueper, Julie C.

Kujawa, Piper M.

Kuper, Dawson H.

Litteken, Caiden J.

Marcum, Averi G.

McDonald, Logan D.

Morgan, Samuel J.

Morgan, Tayla J.

Pingsterhaus, Avery C.

Rakers, Kaden L.

Richter, Cecelia A.

Rowden, Kayden M.

Shubert, Mason R.

Spaeth, Reid J.

Strader, Elyse E.

Strubhart, Reese L.

Tebbe, Clara B.

Wieter, Bryce G.

Wise, Ellyn M.

Baldwin

Everman, Morgan R.

Bartelso

Beer, Trista D.

Behrman, Nathan R.

Bergmann, Jaylah S.

Gerdes, Kristen E.

Gerdes, Trey J.

Hemker, Zachary T.

Huegen, Anthony D.

Jackstadt, Ella R.

Kueper, Konnor J.

Links, Olivia A.

Luebbers, Ava C.

Poettker, Aiden J.

Poettker, Dylan G.

Rainey, Landon M.

Rainey, Olivia K.

Ratajczyk, Alexa M.

Schroeder, Kaydence N.

Shelton, Jack Z.

Toennies, Noah G.

Vandeloo, Ava R.

Wempe, Isabella M.

Winkeler, Madison E.

Winkeler, Tina M.

Beckemeyer

Abatos, Jocelin M.

Jansen, Andrew B.

Kruse, Justin R.

Kruse, Kylie S.

Muskopf, Josephina L.

Beecher City

Jones, Lindsay M.

Witteborg, Jacquelynne P.

Bellbrook

Schneider, Cody W.

Benton

Moore, Levi G.

Moore, Nichole M.

Bluford

Donoho, Lydia M.

Donoho, Rachel A.

Williams, Abigail R.

Breese

Albers, Claire E.

Becker, Easton J.

Becker, Logan T.

Becker, Ryann E.

Beckmann, Brody R.

Bingman, Claire E.

Bingman, Jase C.

Blumenstein, Chase D.

Brooks, Samantha M.

Bruggemann, Erin E.

Chan, Pak T.

Clark, Audrey G.

Creek, Grant M.

Davis, Emma G.

Deien, Tyler C.

Detmer, Elizabeth A.

Douglas, Vaughn M.

Duncan, Daniel D.

Fritz, Adison L.

Grawitch, Merit P.

Helmink, Nicholas J.

Helmkamp, Danica L.

Hempen, Jessie L.

Holston, Melody V.

Huegen, Chase H.

Johnson, Casey R.

Johnson, Emma C.

Krack, Jillian J.

Martin, Colton D.

McSparin, Ava L.

Meyer, Cora R.

Mondragon Lemus, Marco A.

Mungai, Taylor M.

Muscarello, Samantha J.

Nee, Sarah R.

Niemeyer, Maxwell B.

Peek, Chloe M.

Proksha, Braelyn R.

Revermann, Brock J.

Shanafelt, Abigail L.

Stark, Urban M.

Tebbe, Jensen T.

Timmermann, Sophia J.

Todaro, Kristin D.

Trame, Avery C.

Trame, Braden C.

Van Ness, Jordan T.

Weh, Dylan G.

Wesselmann, Phillip J.

Wilke, Anderson M.

Williams, Stephanie R.

Zurliene, Garett A.

Brownstown

Matthews, Kayla R.

Struble, Hope M.

Carbondale

Ashlock, Johnathan W.

McBride, Molly L.

Carlyle

Allen, Michelle L.

Benhoff, Alayna N.

Blumenstein, Megan H.

Boatright, Jensen D.

Burtz, Carley M.

Carrillon, Cara S.

Crocker, Kathryn E.

Darr, Riley K.

Davison, Courtney N.

Drake, Abigail J.

Ellis, Jennifer L.

Foster, Cameron N.

Gore, Baili J.

Guthrie, Andrew M.

Hampel, Paige E.

Harris, Wil M.

Heinzmann, Lane W.

Hemker, Olivia M.

Holtgrave, Andrew

Huels, Fallon R.

Johnson, Benjamin J.

Kampwerth, Parker A.

Kleiboeker, Jordan D.

Kuhl, Samantha M.

Leslie, Hannah M.

Luebbers, Alexandra R.

Peltes, Ethan J.

Pingsterhaus, Reagan L.

Price, Braden M.

Reinacher, Dawson V.

Ritter, Debra K.

Rose, Shayna R.

Schaefer, Amalie G.

Steinkamp, Jonah J.

Thompson, Bentley M.

Tolley, Brian E.

Weh, Ashlyn N.

Weh, Braden L.

Weick, Emma D.

Wilson, Latisha M.

Carterville

Lentz, Macey M.

Centralia

Alli, Katelyn L.

Allison, Kirstie R.

Archer, Julia E.

Arnold, Austin G.

Ascencio, Michael

Ashford, Titus M.

Bateman, Jacob D.

Bateman, Jimmy J.

Beard, Casey A.

Bell, Angela M.

Benegas, Charity F.

Bierman, Kaylee S.

Bivens, Stephanie E.

Blair, Eli J.

Bland, Haleigh R.

Bone, Caitlyn R.

Bone, Zoey M.

Borja, Isabella S.

Brazelton, Hayden M.

Carpenter, Brayden A.

Carroll, Madison P.

Caswell, Madison P.

Charlton, Jessica L.

Clegg, Rylie E.

Cole, Peyton M.

Cole, Richie L.

Connaway, Kennedy F.

Cunningham, Marshae L.

Dabney, Da’Mari M.

Davis, Ridge L.

Degler, Dayanara E.

Dierkes, Kadin A.

Donahoo, Sadie A.

Dornfeld, Cole D.

Downes, Makenna M.

Drees, Josie A.

Dunahee, Kairyn G.

Earle, Alanna J.

Enke, Olivia R.

Evans, Courtney A.

Fischer, Chase C.

Galvan, Carlos G.

Glascock, Eliza C.

Guy, Peyton J.

Ha, Thomas

Hagegeorge, Curt E.

Hall, Jessilyn J.

Harding, Rikayah R.

Hawk, Ziya

Hawley, Jordan M.

Hempen, Hannah M.

Hensley, Larissa M.

Hess, Kolton B.

Hopson, Aylah V.

Horst, Brittany E.

Houser, Felicia D.

Hutchinson, Brooke C.

Hutton, Joseph J.

Isaiah, Marlin L.

Jeanblanc, Abigail M.

Johnson, Emma R.

Johnson, Haley R.

Kelly, Gracee L.

Kelly, Ryan M.

Kendall, Lucas S.

Klamm, April A.

Koch, Xavier M.

Koppen, Mason M.

Krietemeyer, Brandy N.

Lammers, Allison R.

Langendorf, Morgan A.

Lawson, Tyrese D.

Mahlandt, Meagan N.

Mattmiller, Bailey J.

Mays, Destin A.

Mays, Riley L.

McDonal, Landyn B.

McErlain, Blake P.

Meinhart, Benjamin B.

Meskil, Corey A.

Meyer, Kaycee R.

Middleton, Kelsie S.

Mifflin, Trever L.

Milburn, Brock A.

Miller, Andrew D.

Miller, Kaylynn M.

Milligan, Katelynn A.

Minert, Mary N.

Morgan, Quincy E.

Moss, Ivy M

Myers, Brycen K.

Myers, Emma A.

Myers, Malik A.

Nattier, Alyssa M.

Nattier, Madison N.

Nattier, Stacy

Neff, Grace R.

Neudecker, Olivia J.

Owens, Tabitha K.

Page, Brett A.

Peeck, Gabriel E.

Pender, Jaelynn A.

Rankin, Julia S.

Ratajczyk, Robin L.

Reasor, Logan A.

Rector, Braden A.

Richardson, Brenan J.

Rode, Addison P.

Rodriguez, Paula I.

Rush, Aliyah J.

Sanders, Anicia J.

Schmidt, Aspen M.

Schriefer, Sabre R.

Schroer, Kelly

Scott, Micha M.

Shook, Lyra G.

Shreve, Anika L.

Sill, Molly B.

Slater, Dayus A.

Smith, Austin M.

Smith, Clinton M.

Smith-Santiago, Ashlee N.

Sodsaikitch, Dray P.

Stacey, Karlton B.

Starr, Sara R.

Teaff, Codie M.

Terry, Loganne E.

Toedte, Lacy L.

Tolentino, Abegail P.

True, Carson D.

Trumbo, Allison K.

Van Horne, Waylan R.

Walker, Crue J.

Ward, Cheyenne M.

Wehrle, Alexis R.

Weideman, Kassie L.

White, Ashley J.

White, Ira W.

Wiesen, Madison M.

Williams, Aaliyah D.

Williams, Austin R.

Wilmoth, Xavier A.

Winegarner, Mariah R.

Wolden, Olivia A.

Wooldridge, Gracey D.

Yahne, Michael J.

Zala, Tejas P.

Zwilling, Nicholas M.

Chatham

Branham, Emily S.

Coffeen

Zbinden, Trula K.

Collinsville

Swift, Denesha D.

Coulterville

Rittenhouse, Mason D.

Damiansville

Budde, Makenna A.

Deiters, Reece D.

Jankowski, John P.

Leemon, Stacey J.

Ribbing, Evelyn C.

Sigler, Autumn T.

Toennies, Aidan J.

Dix

Klockenga, Halle G.

Du Bois

Mason, Katelyn C.

Dubois

Konkel, Ruby J.

Pelka, Bailey D.

Reed, Ella W.

Zoeckler, Ann M.

Dupo

Rowden, Courtney N.

Farina

Denzik, Keisha J.

Logue, Stacy L.

Stine, Wyatt P.

Germantown

Arentsen, Garrett M.

Argo, Samantha J.

Cook, Devon M.

Heimann, Brock V.

Kalmer, Reese L.

Kohnen, Alaina R.

Kohnen, Sarah E.

Korte, Kailyn V.

Korte, Karson P.

Markus, Ashlyn A.

Sauer, Shane M.

Strake, Ava D.

Toennies, Coryn L.

Weems, Miah K.

Wempe, Griffen B.

Wuebbels, Alexis E.

Glen Carbon

Stille, Timothy J.

Greenville

Alstat, Hudson K.

Atchison, Ryan L.

Ayers, Katie L.

Beckert, Lacie M.

Begg, Amanda L.

Bohannon, Trent T.

Bohn, Hailey M.

Bone, Shelby L.

Borwick, Abigail E.

Brand, Kayla M.

Cruthis, Rachel E.

Daniken, Kate A.

Emken, Wyatt R.

Fitzgerald, Megan E.

Graber, Dieken T.

Griffin, Sidney E.

Hootselle, Samantha L.

Jackson, Ryan J.

James, Alexis A.

Johnson, Pheonix L.

Kemmerling, Susan R.

Kuhl-Troemel, Dianah S.

Loddick, Alexa R.

Mains, Jr, Joshua P.

Mann, William L.

Martin, Andrew D.

McClain, Trystan E.

Miller, Carah R.

Nickel, Alexandria C.

Obermark, Trent T.

Piper, Alyssa M.

Piper, Brittany D.

Rinella, Garrett J.

Roberts, Paige R.

Sanders, Kayla S.

Sharp, Gracie R.

Staff, Christina M.

Steiner, Nickeshia

Timmermann, Madeleine R.

Unterbrink, Bailey N.

Unterbrink, Riley C.

Walker, Andrew L.

Walker, Camden D.

Wayman, Caden T.

Wilson, Michael S.

Zeeb, Trenton J.

Grovespring

Shaver, Libby R.

Highland

Barton, Logan B.

Cramer, Benjamin E.

Hawkes, Olivia A.

King, Andrea M.

McWhorter, Ethan L.

Thole, Dane H.

Wiedle, Mackenzie L.

Hoffman

Bohannon, Molli M.

Johnston, Logan R.

Reed, Hannah J.

Spittler, Isabella L.

Hoyleton

Bowers, Nicholas

Ferrell, Abigail R.

George, Shawn A.

Harmon, Amber M.

Knolhoff, Evan D.

Kroeger, Jack C.

Renth, Reese N.

Straughter, Andrew J.

Whaley, Kaitlynn P.

Irvington

Grawe, Tiffani N.

Keller, Azlynn N.

Kohlmeier, Brittney N.

Iuka

Boehne, Parker G.

Bopp, Levi D.

Carpenter, Larisa L.

Dagg, Adam L.

Donoho, Sydney F.

Harris, Preslee J.

Heiple, Karley E.

Heiple, Zoey I.

Moore, Julie A.

Powless, Jillian R.

Reed, Katie M.

Sill, Chance L.

Stroud, Jairen M.

Jamestown

Sander, Will J.

Johnston City

Hoxworth, Laith M.

Katy

Ceyanes, Judson H.

Kell

Foutch, Daniel B.

Green, Jillian L.

Hall, Aubrey L.

Young, Levi P.

Keyesport

Temple, Cassidy M.

Timmermann, Brock J.

Vohlken, Lucas M.

Wademan, Connor A.

Kinmundy

Brewer, Jennifer D.

Geiler, Jordan P.

Johnson, Madison B.

Markley, Rylee N.

Stroup, Ricky W.

Webster, Laney D.

Lebanon

Hohrein, Kyle N.

Noud, Brianna M.

Loganville

Bogard, Justin I.

Louisville

McKinney, Lori A.

Maryville

Perotti, Morgan E.

Mascoutah

Seibert, Nicholas W.

Turner, Gabrielle P.

Mason

Pilcher, Samantha M.

Miami

Garza, Martin A.

Mt Carmel

Lash, Jessenyn N.

Mt Vernon

Dismang, Jacob A.

Durham, Jaimilyn P.

Huber, Faith J.

Taylor, Mika L.

Mulberry Grove

Miller, Megan E.

Plant, Gavin J.

Wilson, Ashley D.

Murphysboro

Schiel, Savannah P.

Nashville

Bock, Malayna R.

Boldrey, Anessa J.

Carson, Hannah M.

Curry, Sophia A.

Doerr, Sophia E.

Felts, Meghan K.

Finke, Daci T.

Frantz, Hailey R.

Going, Kylie O.

Hedges, Michael A.

Henderson, Seth R.

Karmeier, Amy L.

Kurtz, Bridgette L.

May, Kristine A.

Meier, Tyler L.

Mohjazi, Alema D.

Ortega, Ashley M.

Stiegman, Ryan P.

Tritschler, Jason

Twenhafel, Kirsten A.

Warford, Austin P.

New Baden

Gonzalez, Christian A.

Grayson, Anna R.

Huelsmann, Laine L.

Kay, Gabriel D.

Kehrer, Kaylee D.

Locke, Caleb H.

Monical, Kolin R.

Salazar, Christopher A.

Schulte, Madisyn E.

Twenhafel, Blake M.

Wilhelm, Kayley J.

New Memphis

McCario, Alayna J.

New Minden

Henson, Arthur E.

Newton

Higgs, Lauren M.

Oakdale

Amaranth, Kai L.

Taft, Adrianna R.

Odin

Cavins, Logan W.

Friend, Kyle J.

Haines, Colin M.

Holman, Jessica J.

McIntosh, Rylee J.

Moore, Carrie A.

Purcell, Heydin C.

Ricker-Pitts, Juanita M.

Runge, Rhett W.

Walker, Brooklyn K.

Weathersby, Ilisha S.

Okawville

Bening, Mallory E.

Borrenpohl, Owen L.

Borrenpohl, Savannah E.

Bowers, Kiley N.

Bowman, Joshua J.

Cook, Laura M.

Cook, Sarah J.

Culli, Annie M.

Friedrich, Caleigh L.

Hagarty, Hayden M.

Harre, Adysen L.

Heberer, Autumn N.

Hettenhausen, Taylor M.

Kebel, Tabitha M.

Killion, Avery P.

Kinzel, Kathryn L.

Klasing, Shane A.

Kraus, Alayna D.

Krebs, Jaci E.

Krohne, Bennett R.

Luechtefeld, Lydia C.

McBride, Zachary A.

Nelson, Gracie R.

Nelson, Rylan G.

Obermeier, Raelyn K.

Santel, Elayna N.

Seaton, Morgan B.

Smith, Parker J.

Teter, Dillon B.

Thompson, Tyson W.

Vahlkamp, Alexandra M.

Welch, Isabella R.

Wienstroer, Madisyn A.

Wood, Nora K.

Palestine

Halterman, Nicholas B.

Patoka

Bates, Kaytlyn G.

Belcher, Drew K.

Crawford, Adrianna D.

Enke, Alexis B.

Hagan, Dominic S.

Hill, Brookelynn L.

Meier, Evan B.

Pearce, Isabella L.

Plummer, Gesleigh N.

Robb, Lauren B.

Spencer, Katherine S.

Sullens, Dalaney H.

Sullens, Samantha J.

Torrence, Hayden M.

Pinckneyville

Kling, Colton A.

Prest, Kaci M.

Pryor, Nathaniel A.

Winter, Jennifer A.

Pleasant Prairie

Loyd, Benjamin W.

Pocahontas

Breiner, Dylan P.

Cristel, Trista K.

Daiber, Madelyn C.

Dorries, Hannah K.

Everright, Hanna N.

Fuhler, Ethan J.

Goodall, Billie O.

Goring, Daniel J.

Haller, Emma R.

Hemann, Kelsie V.

Kalous, Whitney M.

McLean, Amber M.

Rohr, Tiffany S.

Sperandio, Jacob T.

Thomilson, Payton D.

VonBokel, Joseph H.

Weiss, Dylan R.

Ramsey

Cook, Zoey M.

Farr, Jennifer L.

Hossler, Alexus M.

Ivey, Johnathan T.

Saint Jacob

Power, Marcus C.

Saint Peter

Graumenz, Carlie E.

Padberg, Victoria A.

Salem

Beal, Caden J.

Biegeleisen, Katelyn N.

Birch, Amanda B.

Blagoue, Lilly R.

Bowers, Virgil R.

Brandenburg, Kalissa J.

Brandt, Macie M.

Brubaker, Serenity R.

Bumgarner, Ellee E.

Butts, Jessica L.

Capps, Emily M.

Clark, Chesney A.

Clark, Kelly R.

Combs-Morton, Cheyenne L.

Crane, Brady E.

Cunningham, Abby L.

Daniels, Hunter C.

Davis, Charlotte B.

Davis, Nicolas A.

Davis, Rue M.

Dawkins, II, Thaddius S.

Deckard, Dawson A.

Decker, Bailey D.

DeLao, Hannah A.

Dice, Emily A.

Donoho, Ivy B.

Evans, Laikyn R.

Ewing, Erika J.

Finney, Kennedy A.

Giles, Emeree A.

Gullion, Keaton T.

Haarmann, Jaryn N.

Harris, Cayden A.

Hays, Kate A.

Helm, Erik D.

Howe, Siretha A.

Huggins, Charles R.

Ice, Taylor A.

Inlow, Jalen R.

Jarrett, Jackson I.

Jarrett, Kinsey G.

Lever, Reagan A.

Lipe, Sarah E.

Lobek, Cooper W.

LoGrasso, Eli J.

Mann, Makinzie B.

March, Caden J.

Mayberry, James T.

Mayes, Jervace R.

McCormack, Olivia R.

McKowen, Sarah E.

Metcalf, Brynn I.

Moats, Silas W.

Ngo, Van N.

Niepoetter, Brett M.

Nix, Noah M.

Page, Jeffrey A.

Purcell, Quentin T.

Reid, Kara M.

Richards, Isaac G.

Richardson, Isabella R.

Russell, Abigayle S.

Sapp, Kyler J.

Schoonover, Kaylee M.

Scott, Chelsea B.

Sills, Ashley N.

Smith, Alexander R.

Smith, Caleb D.

Smythe, Briley N.

Snyder, Amelia M.

Tennyson, Connor M.

Thorsen, Maci K.

Thurman, Breanna N.

Tonozzi, Jade G.

Trinkle, Iva L.

Ulrey, Emma J.

Ulrey, Seth T.

Vaughn, Shardai A.

Walls, Joseph R.

Webster, Ashton E.

Wheat, Cory A.

Wilkins, Jonathon M.

Wilson, Carter J.

Winkler, Dominick J.

Zimmerman, Donald E.

Zimmermann, Gavin J.

Sandoval

Butts, Nicholas B.

Calhoun, Kaleb B.

Calhoun, Lexi B.

Carter, Chloe S.

Curtner, Gabriella M.

Erlinger, Libby N.

Evans, Sarah A.

Gelsinger, Zane M.

Heinzmann, Quentin K.

Helm-Mays, Gabrielle L.

Hull, Kennedy P.

Knolhoff, Heather L.

Wilkins, Lea E.

Wilkins, William B.

Shattuc

Duensing, Jordynn N.

Howell, Tyler A.

McQuarrie, Gary A.

Shelbyville

Duckett, Claire E.

Summers, Kynlee P.

Shobonier

Carroll, Emiley N.

Royse, Kacie R.

Wagoner, Ashley N.

Wodtka, Emma G.

Smithboro

Lawrence, Allie L.

Tompkins, Brooke T.

Smyrna

Hamari, Jonathan T.

Sorento

Bassett Harmon, Evan M.

Davidson, Chloe A.

Porter, Sarah A.

Ridens, Katelyn M.

Ridens, Megan G.

Smith, Delaney E.

Tipsword, Kolbie A.

St Elmo

Chamberlin, Sondra M.

Durbin, Ella M.

Feezel, Jade B.

St Rose

Vonder Haar, Ashlyn M.

Trenton

Andrescavage, Michael L.

Brown, Wyatt D.

Buckles, Colby R.

Christy, Isabel C.

Ei, Elisabeth S.

Ellis, Rhianna C.

Friend, Kyla L.

Furfaro, Shannon L.

Gajewski, Lydia M.

Huelsmann, Bradley J.

Madden, Emma R.

Moon, Caroline R.

Mueller, Chandler D.

Nelson, Ryan M.

Nordike, Mason J.

Ottensmeier, Emily R.

Sedlacek, Mira F.

Seeley, Dennis W.

Toennies, Rylee R.

Travous, Grace K.

Wellen, Alexander J.

Wellen, Carter J.

Wellinghoff, Aaron D.

Wesselmann, Anna E.

Wutzler, Delanie S.

Troy

VanDorn, Maya M.

Vandalia

Allen, Lucy R.

Barton, Nicholas P.

Bowles, Shelby A.

Bowling, Josephine M.

Burney, Sierra G.

Caruso, Jacob C.

Cox, Kati D.

Durbin, Abbey C.

Eckhardt, Kathryn M.

Eller, Tristan C.

Forson, Elizabeth M.

Harrison, Brandon R.

Henrichs, Destyni N.

Jay, Ashley M.

Kershaw, Emma L.

Kline, Abigail J.

Kulesza, Justin E.

LaMonica, Isabella G.

Malloy, Molly E.

Mouser, Jillian I.

Nance, Taylor L.

Philpot, Gracie E.

Protz, Janel M.

Pruett, Gracie M.

Richards, Sierra R.

Rush, Areiana M.

Satterthwaite, Connor E.

Schaal, Kennedy J.

Shields, Johanna G.

Smith, Cameron S.

Smith, Sadie L.

Steele, Bailey C.

Velazquez, Trinity L.

Walk, Jordan J.

Ward, Delaynee E.

Warren, Derek J.

Whiteman, Ellika D.

Willenborg, Sadie J.

Willms, Bryant W.

Wilson, Lily A.

Womack, Chaston L.

Zimmerman, Marcus A.

Venedy

Borrenpohl, Lexysse J.

Gavin, Thor M.

Haacke, Lauren E.

Schaller, John W.

Vernon

Highfield, Isabelle R.

Walnut Hill

Arnold, Keonia A.

Crawford, Evan W.

Dalton, Jeremy T.

Fisher, Haylee M.

Smith, Dustin T.

Sodsaikitch, Taylor A.

Wilson, Christina M.

Woodlawn

Bock, Hannah M.

McKinley, Michael K.

Usakowski, Jeffrey R.