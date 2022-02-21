Boys Regional Scores Saturday Feb 19

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WGEL
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Photo by michael lorenzo from FreeImages
rex3

Class 1A

Effingham St. Anthony 71 Mulberry Grove 52

Carlyle 69 Ramsey 37

Nokomis 63 Patoka 34

Father McGivney 70 Valmeyer 47

Waterloo Gibault 64 Lebanon 24

South Central 63 St. Elmo-Brownstown 41

Christ Our Rock Lutheran 66 Sandoval 43

Webber 46 Okawville 31

Greenfield 40 Mt. Olive 27

Lincolnwood 47 Bunker Hill 32

Class 2A

Greenville 47 Staunton 36

Vandalia 63 Gillespie 56

Hillsboro 76 Roxana 50

East Alton-Wood River 44 Southwestern Piasa 31

Litchfield 45 Carlinville 40

Columbia 61 Wesclin 42

Class 3A

Triad 65 Cahokia 47

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