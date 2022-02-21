Boys Regional Scores Saturday Feb 19

Class 1A
Effingham St. Anthony 71 Mulberry Grove 52
Carlyle 69 Ramsey 37
Nokomis 63 Patoka 34
Father McGivney 70 Valmeyer 47
Waterloo Gibault 64 Lebanon 24
South Central 63 St. Elmo-Brownstown 41
Christ Our Rock Lutheran 66 Sandoval 43
Webber 46 Okawville 31
Greenfield 40 Mt. Olive 27
Lincolnwood 47 Bunker Hill 32
Class 2A
Greenville 47 Staunton 36
Vandalia 63 Gillespie 56
Hillsboro 76 Roxana 50
East Alton-Wood River 44 Southwestern Piasa 31
Litchfield 45 Carlinville 40
Columbia 61 Wesclin 42
Class 3A
Triad 65 Cahokia 47